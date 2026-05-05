Futurama
Folge 3: Angriff der Killer App
21 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12
Alle stürzen sich auf das neue "eyePhone". Besonders beliebt ist die "Twitcher"-App, mit der man Nachrichten und Videos ins Netz stellen kann. Zwischen Fry und Bender entbrennt ein Wettstreit, wer es schafft, als Erster eine Million Follower zu bekommen. Weil Bender geschmacklose Videos in Netz stellt, liegt er vorn. Da entdeckt Fry, dass Leela eine singende Beule am Hintern hat und stellt ein Video davon ins Internet. Letztlich erwartet die beiden eine böse Überraschung.
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Futurama
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Science Fiction
Produktion:US, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-10: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 1-2: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
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