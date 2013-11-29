Cooler Stahl und heiße Öfen - Verrücktheiten auf RädernJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 29.11.2013: Cooler Stahl und heiße Öfen - Verrücktheiten auf Rädern
110 Min.Folge vom 29.11.2013Ab 12
Das Auto ist der Deutschen liebstes Kind. Und nicht nur der Deutschen. Und nicht nur normale Autos. "Galileo 360" steht heute ganz im Zeichen von Motoren, Chrom und freier Fahrt. Die größten Autos kommen dabei genauso vor wie die kleinsten. Manche sind bling-bling, andere sind gewollt auf Rost getrimmt. Ein paar fahren lieber Achter- statt Autobahn. Und einmal wagt sich sogar ein Autoscooter in den ganz normalen Straßenverkehr.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben