Galileo 360°
Folge vom 11.09.2016: Big, Bigger, USA - Land der Extreme
111 Min.Folge vom 11.09.2016Ab 12
Heute u. a. mit dem Thema "Das beste und teuerste Steak in New York": In einem Nobelrestaurant in New York wird verschimmeltes Steak angeboten - und das zum stolzen Preis von 90 Dollar. "Galileo 360°" zeigt, warum sich Gourmets über diese Tatsache nicht ärgern, sondern freuen. Vor Ort erklärt das Wissensmagazin, was Feinschmecker an der ungewöhnlichen Delikatesse schätzen - und probiert selbst ein Stück vom Luxus-Schimmel-Fleisch.
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
