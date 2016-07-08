Galileo 360°
Folge vom 08.07.2016: Das Leben der Anderen (2)
120 Min.Folge vom 08.07.2016Ab 12
Im zweiten Teil der Folge "Das Leben der Anderen" beleuchtet "Galileo 360°" skurrile Traditionen aus aller Welt, stellt die Subkultur der Steampunks vor und besucht einen Mönchsorden mitten im New Yorker Problemviertel Bronx. Außerdem geht es um den Jugendkultur-Trend Cosplay, die Top 5 der Tänze weltweit und um Menschen mit ungewöhnlichen Hobbys, egal ob Ritterburg-Bauer, Muskelmänner oder skurrile Sammler.
