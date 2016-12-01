Galileo 360° Ranking Spezial - "Crazy People"Jetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 01.12.2016: Galileo 360° Ranking Spezial - "Crazy People"
102 Min.
Folge vom 01.12.2016
Ab 12
Instrumente aus Obst herstellen, Gummistiefel-Weitwurf oder lebensechte Tiertorten backen - das sind nur einige der ausgefallenen Hobbies der "Crazy People" beim "Galileo 360° Ranking Spezial". Funda Vanroy stellt in einem spannenden Countdown die verrücktesten Menschen der Welt vor.
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben