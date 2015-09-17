Ich kann da was, was du nicht kannst - Kuriose TalenteJetzt kostenlos streamen
Folge vom 17.09.2015: Ich kann da was, was du nicht kannst - Kuriose Talente
Unterwegs in der E-Sports Szene erklärt "Galileo 360°", was es braucht, um als professioneller Computerspieler sein Geld zu verdienen. Außerdem begleitet die Sendung die 19-jährige Sophia Thiel bei ihren Vorbereitungen für die bayerischen Meisterschaften im Bodybuilding, testet den Bochumer Michal Perlinski, der über 30 Sprachen spricht, und ist zu Besuch bei übermäßig gelenkigen Kindern in Indien und China.
