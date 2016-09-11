Galileo 360°
Folge vom 11.09.2016: Big, Bigger, USA
119 Min.Folge vom 11.09.2016Ab 12
Gangmitglieder in Los Angeles berichten von ihren Erfahrungen und erklären, wie schwer es ist, auszusteigen. Ein seltener Beruf kommt in den USA derzeit wieder in Mode: die Fassadenmalerei. Viele Werbe-Kunden lassen ihre Motive wieder wie früher auf freie Flächen pinseln, was das Straßenbild in den Metropolen verändert. Geisterstädte und andere verlassene Orte in den Vereinigten Staaten sagen viel über die Situation des Landes aus.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben