ProSieben MAXXFolge vom 15.04.2016
133 Min.Folge vom 15.04.2016Ab 12

Die "Galileo 360°"-Reporter steigen in eine Vietcong-Tunnelanlage in Vietnam hinab, blicken vom höchsten Gebäude der Welt, dem Burj Khalifa in Dubai. Weitere Themen der Sendung: Europas längste Fußgänger-Hängebrücke "highline179" in Tirol und der Extrem-Sportler Alexander Schulz, der eine in 150 Metern Höhe zwischen zwei Gondeln der Zugspitzseilbahn gespannte Slackline überqueren will.

