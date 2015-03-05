Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo 360°

Wohnen extrem

ProSieben MAXXFolge vom 05.03.2015
Wohnen extrem

Wohnen extremJetzt kostenlos streamen

Galileo 360°

Folge vom 05.03.2015: Wohnen extrem

110 Min.Folge vom 05.03.2015Ab 12

Vom Pool über ein Gefängnis bis hin zum kostenlosen Supermarkt - das alles findet man in den USA auch unter der Erde. "Galileo 360°" stellt einen Luxusbunker vor, in dem man sogar einen Atomkrieg überleben könnte. Außerdem: Haus steht Kopf / Das größte Wohnhaus der Welt / Mein Leben als Obdachloser / Wohnungsnot in Hongkong / Living in a Box / Deutschland Deine ... skurrilen Häuser

Alle verfügbaren Folgen