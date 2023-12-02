Billo Binder: Smart gespartJetzt kostenlos streamen
Galileo Billo Binder
Folge 1: Billo Binder: Smart gespart
50 Min.Folge vom 02.12.2023Ab 12
"Galileo"-Redakteur Daniel Binder kennt alle Tipps und Tricks, wie man im Alltag Geld sparen kann. In "Billo Binder - smart gespart" gibt Daniel viele Tipps und nützliche 'Dos and Don'ts' rund ums Geld. Wie bekomme ich durch geschickte Verhandlungen den besten Mobilfunktarif und spare bis zu 200 Euro im Jahr? Wie finde ich ein kostenloses Konto, samt kostenloser Kreditkarte, mit der ich im Ausland kostenlos bezahlen kann? Und wie komme ich an limitierte Sneaker?
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben