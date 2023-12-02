Galileo Crazy World
Folge 1: Crazy World
51 Min.Folge vom 02.12.2023Ab 12
Häufig berichtete "Galileo" in den letzten 25 Jahren von Menschen, die verrückte Dinge erlebt oder getan haben. Die einen stellen mit dem eigenen Körper Rekorde auf, können ihre Augen komplett aus den Höhlen rausfahren oder stürzen sich kopfüber auf Rollen eine steile Passstraße hinab. Die anderen wiederum haben sich eine ganz eigene Traumwohnung geschaffen, sei es aus einem alten Flugzeug, einem Wohnmobil in Form einer Ritterburg oder leben in einer Hobbithöhle.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galileo Crazy World
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben