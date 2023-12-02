Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo Rätsel der Welt

Die großen Rätsel der Welt

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 02.12.2023
Folge vom 02.12.2023

Zwei Stunden Rätselspaß mit "Galileo". "Die großen Rätsel der Welt" zeigt 20 Rätsel, die das "Galileo"-Team in den letzten 25 Jahren aufgedeckt und gelöst hat. Dafür besuchen die Reporter:innen unter anderem einen Mann, der schon neunmal gestorben ist und einen Mann, der ein menschlicher Magnet ist. Sie betreten ein Wohnhaus mitten auf einer mehrspurigen Straße und lüften das Geheimnis von Waldgeistern und wackelnden Bäumen.

ProSieben
