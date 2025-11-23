Galileo Stories
Folge 39: Only in Shanghai
50 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12
"Galileo Stories" zeigt die Metropole Shanghai von ihren überraschendsten Seiten: Wo Pferdefarmen auf Hochhausdächern entstehen, futuristische E-Mobilität zum Alltag gehört und ein scheinbar harmloser Cafébesuch zum kleinen Abenteuer wird. Außerdem stürzt sich "Galileo Stories" mitten ins Herz der Stadt, taucht ein in das lebenslustige Nachtleben und entdeckt Orte, die selbst eingefleischte Shanghaier überraschen.
Galileo Stories
Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2022
Copyrights:© ProSieben
