Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo Stories

Crazy Supermarkets

ProSiebenStaffel 2025Folge 40vom 30.11.2025
Crazy Supermarkets

Crazy SupermarketsJetzt kostenlos streamen

Galileo Stories

Folge 40: Crazy Supermarkets

50 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12

"Galileo Stories" lädt zu einer außergewöhnlichen Reise durch die kuriosesten Supermärkte der Welt ein, von thailändischen Nudelparadiesen bis zu schwedischen XXL-Märkten - ein Einkaufserlebnis der besonderen Art! Und: Sind günstige Bio-Produkte genauso gut wie teure? "Galileo Stories" vergleicht Preise, besucht Bio-Bauernhöfe und spricht mit Experten. Zudem wird hinter die Kulissen von EDEKA, dem größten privaten Arbeitgeber Deutschlands, geschaut.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

Galileo Stories
ProSieben
Galileo Stories

Galileo Stories

Alle 1 Staffeln und Folgen