Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo Stories

So kann man ein neues Leben beginnen

ProSiebenStaffel 2026Folge 3vom 18.01.2026
So kann man ein neues Leben beginnen

So kann man ein neues Leben beginnenJetzt kostenlos streamen

Galileo Stories

Folge 3: So kann man ein neues Leben beginnen

50 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12

In dieser Klinik werden Leben gerettet - Kuscheltierleben. Im Land der Kuscheltiere, Japan, ist den Menschen eine Reparatur bis zu 5.000 Euro wert. Wie das funktioniert, hat sich Johannes Musial angeschaut. Vom Flüchtlingskind hat sich Amar zu einem der größten Streaming-Stars Deutschlands "hochgestreamt". Täglich schauen Tausende von Menschen dem Streamer dabei zu, wie er Videospiele kommentiert. "Galileo" fragt: Ist das Leben der Deutschen in Dubai tatsächlich so traumhaft?

Weitere Folgen in Staffel 2026

Alle Staffeln im Überblick

Galileo Stories
ProSieben
Galileo Stories

Galileo Stories

Alle 1 Staffeln und Folgen