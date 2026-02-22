Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2026Folge 7vom 22.02.2026
50 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12

Das reinste Glas der Welt herzustellen, erfordert Präzision, Kraft und Konzentration. Eine Charge benötigt bis zu sechs Monate und nur vier Personen wissen, wie es überhaupt geht. Aber wofür ist es gut? Yusuf träumt vom eigenen Sportwagen. Dafür muss allerdings die Businessidee des 35-Jährigen zünden: Egal ob Porsche oder Lamborghini, egal ob Leder oder Stoff - Yusuf stellt die passenden Sneaker zum Sportwagen her. Zwischen 1.200 und 3.500 Euro kostet ein Paar der Unikate.

