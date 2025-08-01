Gefährliche Liebschaften
Folge 2: Sei siegreich oder stirb
55 Min.Ab 12
Camille übergibt Madame de Merteuil die belastenden Briefe als Gegenleistung für ihre Aufnahme in die Welt der Aristokratie. Zum Abschied gibt die Madame ihr einen Rat: Macht liegt in den Geheimnissen anderer. Kurz darauf nimmt sie sich das Leben. Camille bleibt zurück und muss nun allein um ihren Platz im Haus kämpfen. Als der Marquis sie vertreiben will, erpresst sie ihn - und findet zunehmend Gefallen an Intrigen, was ihre Freundin Victoire alarmiert.
Alle Staffeln im Überblick
Gefährliche Liebschaften
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Romanze
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited