Gefährliche Liebschaften
1 StaffelAb 16
1 StaffelAb 16
Gefährliche Liebschaften
Kurz vor der Französischen Revolution begegnen sich die junge Marquise de Merteuil und der Vicomte de Valmont in den Elendsvierteln von Paris und verlieben sich. Gemeinsam, getrieben von Ehrgeiz und dem Wunsch nach gesellschaftlichem Aufstieg, bahnen sie sich den Weg in die feinen Kreise der Aristokratie. Verführung und Intrige werden zu ihren schärfsten Waffen - gegen andere und schließlich auch gegeneinander, um in einer erbarmungslosen Welt zu bestehen.
Genre:Historisches Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: LionsGate International (UK) Limited
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