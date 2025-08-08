Gefährliche Liebschaften
Folge 3: Selbst Gott vergibt nicht
52 Min.Ab 12
Camille spinnt eine raffinierte Intrige: Sie beauftragt Valmont, die fromme Jacqueline de Montrachet zu verführen und ihr einen Liebesbrief zu entlocken, mit dem sie jene Frau zu Fall bringen will, die sie einst im Stich gelassen hat. Doch Jacqueline zeigt sich resistent gegen Valmonts Avancen. Gleichzeitig droht Camilles Enttarnung: Der Marquis de Merteuil lässt Christine de Sevigny ins Haus, die Camille näher beleuchtet ...
