Gefährliche Liebschaften
Folge 6: Wir sind nicht ebenbürtig
55 Min.Ab 16
Camille hofft, beim Maskenball endlich als Jeans Verlobte vorgestellt zu werden - doch dieser zögert und weist sie im ersten Moment von sich. Für sie wäre es der Schlüssel zur Macht, um sich an den Montrachets zu rächen. Als sie hört, dass Jacquelines Gemahl zum Leibarzt des Königs aufsteigt, plant sie den finalen Schlag. In einem Moment der Offenheit enthüllt sie Valmont ihr verborgenes Trauma - und gewinnt ihn als Verbündeten.
Genre:Historisches Drama, Romanze
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited