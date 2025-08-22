Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 7
Folge 7: Nimm meine Seele

57 Min.Ab 12

Jean will Camille heiraten, doch sie vertröstet ihn - ihr Ziel ist größer. Valmont soll Jacqueline einen Brief entlocken, der sie ruinieren könnte. Als ihr Gemahl jedoch von ihrem Flirt auf dem Maskenball erfährt, zieht sich Jacqueline zurück. Doch Valmont gibt nicht auf und gewinnt ihr Vertrauen zurück. In einem intimen Moment offenbart sie ihm ein erschütterndes Geheimnis, das Valmont zu einem riskanten Plan verleitet ...

