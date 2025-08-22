Gefährliche Liebschaften
Folge 7: Nimm meine Seele
57 Min.Ab 12
Jean will Camille heiraten, doch sie vertröstet ihn - ihr Ziel ist größer. Valmont soll Jacqueline einen Brief entlocken, der sie ruinieren könnte. Als ihr Gemahl jedoch von ihrem Flirt auf dem Maskenball erfährt, zieht sich Jacqueline zurück. Doch Valmont gibt nicht auf und gewinnt ihr Vertrauen zurück. In einem intimen Moment offenbart sie ihm ein erschütterndes Geheimnis, das Valmont zu einem riskanten Plan verleitet ...
Genre:Historisches Drama, Romanze
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LionsGate International (UK) Limited