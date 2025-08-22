Gefährliche Liebschaften
Folge 8: Krieg
59 Min.Ab 16
Camille bringt ihre traumatische Geschichte als Oper auf die Bühne - ein Akt der Abrechnung, der Jacqueline entlarvt und ins Verderben stürzt. Camille fühlt sich gerächt, träumt mit Valmont von einer Zukunft, ahnungslos, dass ihre totgeglaubte Tochter noch lebt. Auch Valmont schweigt, doch noch ehe er ihr die ganze Wahrheit offenbaren kann, wird Camille von Gabriel Carrè erpresst, Valmont einen Abschiedsbrief mit einem falschen Geständnis zu schreiben ...
