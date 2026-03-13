Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gefängnisse

Gefängnisse: Kolonie 8, Ukraine

WELTStaffel 3Folge 1vom 13.03.2026
Gefängnisse

Folge 1: Gefängnisse: Kolonie 8, Ukraine

48 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12

Schytmoyr ist eine Großstadt im Norden der der Ukraine. Im Land ist der Durchschnittlohn niedrig und die Kriminalität steigt seit Jahren an. Wer in Schytmoyr gegen das Gesetz verstößt, landet mit hoher Wahrscheinlichkeit im Gefängnis Kolonie 8. Es handelt sich um eines der härtesten und berüchtigtsten Gefängnisse der Ukraine. Unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen sitzen dort mehr als achthundert Gefangene hinter Gittern.

