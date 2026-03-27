Gefängnisse: Urso Branco, BrasilienJetzt kostenlos streamen
Gefängnisse
Folge vom 27.03.2026: Gefängnisse: Urso Branco, Brasilien
48 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 12
Porto Velho liegt im Nord-Westen Brasiliens. An den nahegelegenen Grenzen zu Bolivien und Peru hat die Polizei allein in den letzten zwei Jahren Kokain im Wert von zwei Komma fünf Millionen Dollar beschlagnahmt. Viele Schmuggler werden nach ihrer Festnahme in den Gefängnis-Komplex von Porto Velho gebracht, welcher aus sieben Gefängnissen besteht. Das berüchtigtste von ihnen ist das Untersuchungsgefängnis Urso Branco. Es zählt zu den schlimmsten Haftanstalten in ganz Brasilien.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12