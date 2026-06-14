Gefängnisse: Mandaluyong City, PhilippinenJetzt kostenlos streamen
Gefängnisse
Folge vom 14.06.2026: Gefängnisse: Mandaluyong City, Philippinen
48 Min.Folge vom 14.06.2026Ab 12
Mandaluyong City liegt im Großraum Manila. Rund fünfundzwanzig Prozent der Einwohner der Philippinen leben in Armut. Viele Schicksale führen in die Kriminalität. Die häufigsten Straftaten sind Betrug, Prostitution und Drogen. Weibliche Straftäterinnen, die erwischt werden, landen oft in der Correctional Institution for Women, dem ältesten und größten Frauengefängnis der Philippinen. Die Bandbreite der Häftlinge reicht von Kleinkriminellen bis hin zu Mörderinnen und Gangmitgliedern.
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Genre:Dokumentation, Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3: welt