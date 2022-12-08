Zum Inhalt springenBarrierefrei
17 Jahre später: Wie der Vater, so der Sohn?

SAT.1Staffel 2Folge 1vom 08.12.2022
Wie der Vater so der Sohn: Philip Biermann (28) aus Bielefeld versucht in der neuen Staffel von "Geh aufs Ganze!" sein Glück und hofft, wie einst sein Vater vor 17 Jahren, einen Hauptgewinn mit nach Hause nehmen zu dürfen. Doch wird Philip gegen Zocker-König Jörg Draeger bestehen? Oder bleibt ihm am Ende doch nur der Zonk?

