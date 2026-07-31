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Geheimakte Atombombe

Geheimakte Atombombe - Spione im All

WELTFolge vom 31.07.2026
Geheimakte Atombombe - Spione im All

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Geheimakte Atombombe

Folge vom 31.07.2026: Geheimakte Atombombe - Spione im All

49 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12

1963: Die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten spalten Atome - und damit die gesamte Welt. Der Kalte Krieg droht zum heißen Gefecht zu werden. Der Wettlauf ins All wird zum Prüfstein für die Fähigkeit beider Supermächte, die Menschheit in ein neues Zeitalter zu führen. Was nicht an die Öffentlichkeit gelangt: Bei den Projekten geht es um viel mehr als die Erforschung des Kosmos. Parallel entwickeln Osten und Westen geheime Spionage-Technologien für die Beschattung aus dem Orbit.

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