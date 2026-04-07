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Geheime Nazi-Expeditionen

Geheime Nazi-Expeditionen: Der Steinzeitmensch

WELTFolge vom 07.04.2026
Geheime Nazi-Expeditionen: Der Steinzeitmensch

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Geheime Nazi-Expeditionen

Folge vom 07.04.2026: Geheime Nazi-Expeditionen: Der Steinzeitmensch

43 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12

Der fanatische Rassismus der Nazis machte auch vor der Evolutionstheorie nicht Halt. Ihrer Überzeugung nach ließen sich die Ursprünge der Menschheit auf eine überlegene, urgermanische Entwicklungsform zurückführen. Sie wollten unbedingt belegen, dass ihr nordisches Ideal bereits in der Altsteinzeit die weniger fortschrittlichen Entwicklungslinien verdrängte. Um dies zu beweisen, führten die Nazis zahlreiche Ausgrabungen durch.

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