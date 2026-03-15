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Geheimnisse des wilden Australiens

Das Wasserloch

Blue AntStaffel 1Folge 7vom 15.03.2026
Das Wasserloch

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Geheimnisse des wilden Australiens

Folge 7: Das Wasserloch

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Giftige Schlangen, Flughunde, kleine Beuteltiere und viele weitere Spezies beheimaten den australischen Kontinent. Die Doku-Serie beschäftigt sich mit den Lebensräumen dieser verschiedenen Arten sowie mit den Ökosystemen Australiens.

Weitere Folgen in Staffel 1

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