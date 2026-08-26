GENERATION WEHRDIENST
Folge 1: HINTER DER UNIFORM
19 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Weiter geht's! In der ersten Folge der neuen Staffel gleich mal aus einer anderen Perspektive – unsere Ausbilder erzählen, wie sie selbst zur Bundeswehr gefunden haben, worauf es beim Ausbilden ankommt und wie sich unsere Rekrutinnen und Rekruten aus ihrer Sicht bisher schlagen.
Weitere Folgen in Staffel 2
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GENERATION WEHRDIENST
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Bundeswehr