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GENERATION WEHRDIENST

HINTER DER UNIFORM

brandedcampaigns6Staffel 2Folge 1vom 26.08.2026
HINTER DER UNIFORM

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Folge 1: HINTER DER UNIFORM

19 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12

Weiter geht's! In der ersten Folge der neuen Staffel gleich mal aus einer anderen Perspektive – unsere Ausbilder erzählen, wie sie selbst zur Bundeswehr gefunden haben, worauf es beim Ausbilden ankommt und wie sich unsere Rekrutinnen und Rekruten aus ihrer Sicht bisher schlagen.

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