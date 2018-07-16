Martin Rütter & Rainer CalmundJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 16.07.2018: Martin Rütter & Rainer Calmund
43 Min.Folge vom 16.07.2018Ab 6
"Genial daneben - das Quiz" - Mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Martin Rütter und Rainer Calmund. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.
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Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 2019-2020: Sat.1 & © Season 2-4: SAT.1