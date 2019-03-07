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Genial daneben - Das Quiz

Jäger & Pearce

SAT.1Folge vom 07.03.2019
Jäger & Pearce

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Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 07.03.2019: Jäger & Pearce

43 Min.Folge vom 07.03.2019Ab 6

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Nicole Jäger und Simon Pearce. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.

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