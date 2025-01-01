Hoffmann & KhaiJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Hoffmann & Khai
43 Min.
Die "Genial daneben" - Familie wächst und freut sich über Verstärkung: Ruth Moschner gesellt sich zum Promi-Panel und versucht gemeinsam mit Wigald Boning und Hugo Egon Balder, auf skurrile Zuschauerfragen die richtigen Antworten zu finden. Heute als Gäste mit dabei: Rüdiger Hoffmann und Minh-Khai. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen.
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1