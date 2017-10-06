Zum Inhalt springenBarrierefrei
Genial daneben

Was ist das Panda-Syndrom?

SAT.1Staffel 2Folge 5vom 06.10.2017
Was ist das Panda-Syndrom?

Folge 5: Was ist das Panda-Syndrom?

45 Min.Folge vom 06.10.2017Ab 12

Was ist ein "Schwanzflug"? Woher kommt die Redewendung "jemandem die kalte Schulter zeigen"? Hugo Egon Balder stellt die Fragen der Zuschauer bei "Genial daneben". Beantwortet werden diese von Hella von Sinnen und Wigald Boning. Abwechselnd werden die beiden Rate-Profis von den Top-Comedians Deutschlands, u.a. Bastian Pastewka, Chris Tall, Jürgen von der Lippe oder Ingolf Lück unterstützt.

