Genial daneben

Wie erkennt man in Japan, dass die Toilette besetzt ist?

SAT.1Staffel 5Folge 1vom 07.06.2019
Wie erkennt man in Japan, dass die Toilette besetzt ist?

Folge 1: Wie erkennt man in Japan, dass die Toilette besetzt ist?

45 Min.Folge vom 07.06.2019Ab 12

Hugo Egon Balder stellt die Fragen der Zuschauer bei "Genial daneben". Beantwortet werden diese von Hella von Sinnen und Wigald Boning. Abwechselnd werden die beiden Rate-Profis von den Top-Comedians Deutschlands unterstützt. In dieser Folge von Chris Tall, Bastian Pastewka und Martin Rütter.

