Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Genial daneben

Was ist ein Trockenspanner?

SAT.1Staffel 7Folge 1vom 07.05.2021
Was ist ein Trockenspanner?

Was ist ein Trockenspanner?Jetzt kostenlos streamen

Genial daneben

Folge 1: Was ist ein Trockenspanner?

45 Min.Folge vom 07.05.2021Ab 6

In dieser Folge von "Genial daneben" suchen Hella von Sinnen und Wigald Boning gemeinsam mit den Rategästen Paul Panzer, Torsten Sträter und Özcan Cosar nach Antworten zu kuriosen Fragen wie "Was ist ein Kölner Brett?" oder "Welche Idee steckt hinter dem Icow-Project?" Dabei kennt die Fantasie des Rate-Teams keine Grenzen. Wer kommt auf die richtige Antwort und wer liegt "Genial daneben"?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Genial daneben
SAT.1
Genial daneben

Genial daneben

Alle 7 Staffeln und Folgen