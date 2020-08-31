Mutzke & J. Zarella (ZS)Jetzt kostenlos streamen
Genial oder Daneben?
Folge 1: Mutzke & J. Zarella (ZS)
43 Min.Folge vom 31.08.2020
Bei "Genial oder Daneben?" gilt es, die richtige Antwort auf skurrile Fragen zu finden. Hugo Egon Balder stellt einem symphatischen Kandidatenpaar sechs Fragen, für jede richtige Antwort erhält es 500 Euro. In unterhaltsamen Spekulationen unterstützen Hella von Sinnen, Wigald Boning, Max Mutzke und Jana Ina Zarrella das Kandidatenpaar in seiner Entscheidungsfindung. Im spannenden Finalspiel "Mehr oder weniger" kann der bis dahin erspielte Gewinn sogar verdoppelt werden. Bildrechte SAT.1/Weber, Willi.
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Genial oder Daneben?
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Genre:Comedy, Spielshow, Unterhaltung
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Copyrights:© Sat.1