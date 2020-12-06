Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 32vom 06.12.2020
Bei "Genial oder Daneben?" gilt es, die richtige Antwort auf skurrile Fragen zu finden. Hugo Egon Balder stellt einem symphatischen Kandidatenpaar sechs Fragen, für jede richtige Antwort erhält es 500 Euro. In unterhaltsamen Spekulationen unterstützen Hella von Sinnen, Wigald Boning, Jana Ina Zarrella und Jeannine Michaelsen das Kandidatenpaar in seiner Entscheidungsfindung. Im spannenden Finalspiel "Mehr oder weniger" kann der bis dahin erspielte Gewinn sogar verdoppelt werden. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.

