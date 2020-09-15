Genial oder Daneben?
Folge 12: Feller & Held (ZS)
43 Min.Folge vom 15.09.2020
Bei "Genial oder Daneben?" gilt es, die richtige Antwort auf skurrile Fragen zu finden. Hugo Egon Balder stellt einem symphatischen Kandidatenpaar sechs Fragen, für jede richtige Antwort erhält es 500 Euro. In unterhaltsamen Spekulationen unterstützen Hella von Sinnen, Wigald Boning, Lisa Feller und Alexander Held das Kandidatenpaar in seiner Entscheidungsfindung. Bildrechte SAT.1/Weber, Willi.
Genial oder Daneben?
Genre:Comedy, Spielshow, Unterhaltung
