Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Genial oder Daneben?

Smudo & Wagner

SAT.1Staffel 1Folge 22vom 29.09.2020
Smudo & Wagner

Smudo & WagnerJetzt kostenlos streamen

Genial oder Daneben?

Folge 22: Smudo & Wagner

43 Min.Folge vom 29.09.2020

Bei "Genial oder Daneben?" gilt es, die richtige Antwort auf skurrile Fragen zu finden. Hugo Egon Balder stellt einem symphatischen Kandidatenpaar sechs Fragen, für jede richtige Antwort erhält es 500 Euro. In unterhaltsamen Spekulationen unterstützen Hella von Sinnen, Wigald Boning, Smudo und Jasmin Wagner das Kandidatenpaar in seiner Entscheidungsfindung. Im spannenden Finalspiel "Mehr oder weniger" kann der bis dahin erspielte Gewinn sogar verdoppelt werden. Bildrechte: SAT.1/Weber, Willi.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Genial oder Daneben?
SAT.1
Genial oder Daneben?

Genial oder Daneben?

Alle 1 Staffeln und Folgen