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Geniale Maschinen

Geniale Maschinen - Bergbau

WELTFolge vom 15.08.2026
Geniale Maschinen - Bergbau

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Geniale Maschinen

Folge vom 15.08.2026: Geniale Maschinen - Bergbau

47 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Der Abbau von Gestein ist ein aufwändiges, schmutziges und teures Geschäft, unabdingbar für den Ausbau unserer Infrastruktur. Zur Erleichterung des Tagebaus entwickelte das italienische Unternehmen Tesmec den Rock Hawg. Mit einer Effizienz von 15 Standardbaggern baut er nicht nur Tunnel und Straßen, sondern überdies ganze Flughäfen und Bahnhöfe. Doch innerhalb der Bergbaustätten lauert die Gefahr, auf versteckte Landminen zu stoßen: eine Aufgabe für das robuste M1150 Assault Breacher Vehicle.

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