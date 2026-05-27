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Geniale Maschinen

Geniale Maschinen - Mega-Transporter

WELTFolge vom 27.05.2026
Geniale Maschinen - Mega-Transporter

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Geniale Maschinen

Folge vom 27.05.2026: Geniale Maschinen - Mega-Transporter

47 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 6

Globaler Handel ist die Basis des modernen Lebens, zahlreiche Alltagsgegenstände werden importiert. Um die gewaltigen Massen Frachtgüter zu befördern, werden die größten beweglichen Maschinen der Welt genutzt: Riesentransporter. Volvo, führender Hersteller von Kraftfahrzeugen, entwickelte den FH16 750. Dieser 44 Tonnen schwere LKW kann extrem schwere Lasten bewegen und ersetzt über 30 typische Sattelschlepper. Weitere Transporter in dieser Sendung: Frachtschiff Ever Ace und Güterzug FLXdrive.

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