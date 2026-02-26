Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
German Cops

Eskalierter Beziehungsstreit - German Cop Jeff muss eingreifen

Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 05.03.2026
Joyn Plus
Eskalierter Beziehungsstreit - German Cop Jeff muss eingreifen

Eskalierter Beziehungsstreit - German Cop Jeff muss eingreifenJetzt ohne Werbung streamen

German Cops

Folge 2: Eskalierter Beziehungsstreit - German Cop Jeff muss eingreifen

44 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 12

In Montgomery County wird German Cop Jeff zu einem eskalierten Beziehungsstreit gerufen. Eine betrunkene Frau muss in die Klinik gebracht werden. Zeitgleich entdeckt Sergeant Harry in Ontario einen verdächtigen Autofahrer. Die Situation spitzt sich zu, als im Wagen eine Waffe gefunden wird. Wird der Fahrer kooperieren oder droht die Lage außer Kontrolle zu geraten?

Alle Staffeln im Überblick

German Cops
Kabel Eins
German Cops

German Cops

Alle 1 Staffeln und Folgen