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German Cops

Messerstecherei - Sergeant Harry ermittelt

Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 26.02.2026
Messerstecherei - Sergeant Harry ermittelt

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German Cops

Folge 1: Messerstecherei - Sergeant Harry ermittelt

45 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12

In Ontario eskaliert eine Situation an einer Tankstelle zu einer Messerstecherei. Der deutsche Sergeant Harry und sein Team ermitteln vor Ort, während sie versuchen, das aufgebrachte Opfer zu beruhigen. Parallel dazu wird Streifenpolizistin Heidi zu einem scheinbar harmlosen Einsatz am Baumarkt-Parkplatz in Englewood gerufen. Was zunächst wie ein Fall von Drogenkonsum bei einem Obdachlosen aussieht, entpuppt sich schließlich als weit ernstere Angelegenheit.

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