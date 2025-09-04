Staffel 1Folge 2vom 04.09.2025
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Germany Shore OG
Folge 2: Germany Shore OG, Folge 2
41 Min.Folge vom 04.09.2025Ab 16
In Nizza kündigt sich prominenter Besuch in der Beachbar an. Währenddessen feiert Hati in Köln so ausgiebig, dass sie ihren Aufnahmetermin im Tonstudio zu verpassen droht. Auf Mallorca sieht sich Micha hingegen einem leeren Partyboot gegenüber.
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Germany Shore OG
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Genre:Reality, Unterhaltung
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© MTV