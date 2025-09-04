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Germany Shore OG

MTVStaffel 1Folge 2vom 04.09.2025
Germany Shore OG, Folge 2

Germany Shore OG, Folge 2Jetzt kostenlos streamen

Germany Shore OG

Folge 2: Germany Shore OG, Folge 2

41 Min.Folge vom 04.09.2025Ab 16

In Nizza kündigt sich prominenter Besuch in der Beachbar an. Währenddessen feiert Hati in Köln so ausgiebig, dass sie ihren Aufnahmetermin im Tonstudio zu verpassen droht. Auf Mallorca sieht sich Micha hingegen einem leeren Partyboot gegenüber.

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