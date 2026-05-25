Germany Shore
Folge 7: Folge 7
58 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 16
Yasin hat nur noch seine Ex Mia im Kopf, bis ein neues Girl sein Liebesleben erneut durcheinander bringt. Ein Spiel heizt die Stimmung erneut in der Family auf. Und mehrere Family Members verlassen die Villa.
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Germany Shore
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Drama
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: MTV & © Season 1-2: MTV Germany