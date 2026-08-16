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Germany Shore

Folge 1

MTV liveStaffel 5Folge 1vom 16.08.2026
Folge 1

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Germany Shore

Folge 1: Folge 1

63 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 18

Germany Shore startet wieder durch! Neue, feierhungrige Shore-Member ziehen in die luxuriöse Villa auf Korfu ein, um zwei Wochen voller Spaß, Eskalation und unvergesslicher Momente zu erleben. Wer wird die Partys anheizen und Teil der berüchtigten Shore-Family werden, aber wer außer den wahren OGs kann das beurteilen? Feiern, Drama und hitzige Begegnungen liegen ihnen im Blut. Die Shore-Member stürzen sich direkt in die erste Beachclub-Party. Spannung liegt in der Luft, mögliche Flirts und rivalisierende Blicke versprechen Drama. Könnte ein bekanntes Gesicht zurückkehren oder ein neuer Gast für Überraschungen sorgen? Wer wird auffallen und die Stimmung anheizen? Die Party beginnt gerade erst und alles könnte passieren.

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