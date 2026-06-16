Geschichte in Farbe - Die Schlacht um BerlinJetzt kostenlos streamen
Geschichte in Farbe
Folge vom 16.06.2026: Geschichte in Farbe - Die Schlacht um Berlin
45 Min.Folge vom 16.06.2026Ab 12
Im April 1945 starten die Sowjets den wohl größten Artillerieangriff aller Zeiten. Über eine Million Rotarmisten, tausende Panzer und eine Armada schwerer Geschütze rücken auf die deutsche Hauptstadt vor, nachdem die Rote Armee im Januar ganz Polen zurückerobert hat. Der Zusammenbruch des Dritten Reichs ist nicht mehr aufzuhalten. Die erbitterten Straßenkämpfe in Berlin beenden die 12-jährige Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten und schlagen ein neues Kapitel der Geschichte auf.
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Genre:Dokumentation, Geschichte, Krieg
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: welt