Die Waisenkinder von Shasta LakeJetzt kostenlos streamen
Ghost Adventures - House Calls
Folge vom 26.04.2025: Die Waisenkinder von Shasta Lake
44 Min.Folge vom 26.04.2025Ab 16
Zak schickt das Team zu einer kalifornischen Familie, die von Poltergeistern heimgesucht wird. Doch als Jay erkrankt, befürchten die Geisterjäger auf menschliche Asche gestoßen zu sein. Hat die Teufelsanbetung einer der Hausbewohner das Portal in die dunkle Welt geöffnet?
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Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2, Season 19-20: Warner Bros. Discovery, Inc.