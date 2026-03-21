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Ghost Adventures - House Calls

TLCFolge vom 21.03.2026
Spuk im Bordell

Spuk im BordellJetzt kostenlos streamen

Ghost Adventures - House Calls

Folge vom 21.03.2026: Spuk im Bordell

45 Min.Folge vom 21.03.2026Ab 16

Zak und sein Team untersuchen in einem historischen Ort ein altes Bordell. Die Einheimischen haben die Befürchtung, dass die ehemalige Chefin des Etablissements ihre Geschäfte auch nach ihrem Tod nicht aufgegeben hat. Treibt hier tatsächlich ein Geist sein Unwesen?

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